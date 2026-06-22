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Polizei Wuppertal

POL-W: W Seniorin um Bargeld und Schmuck betrogen

POL-W: W Seniorin um Bargeld und Schmuck betrogen
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Wuppertal (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 18.06. und 19.06.2026 betrogen Unbekannte
eine 92-jährige Wuppertalerin im Bereich Katernberg durch einen 
"Schockanruf".

Im besagten Zeitraum riefen die Täter die Seniorin mehrfach an und 
schilderten eine fiktive Geschichte. Hierbei bauten sie ein Szenario 
auf, in dem der Sohn der Geschädigten in einem Krankenhaus läge und 
die dringend benötigten Medikamente nur nach sofortiger Bezahlung 
verabreicht werden könnten.

Die ältere Dame suchte Habseligkeiten zusammen und übergab diese 
mitten in der Nacht an eine unbekannte Frau, die an ihrer Haustür 
erschien. 

Die Abholerin wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und zwischen 1,60 und
1,70 Meter groß beschrieben. Auffällig waren ihre langen künstlichen 
Wimpern.

Die geschätzte Schadenssumme dürfte im sechstelligen Eurobereich 
liegen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202 284 0 zu melden.


An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die 
Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen"
der Polizei Wuppertal aufmerksam machen.
https://t1p.de/iwfxv

- Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
  klingt.

- Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei
  unter der 110 an!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
  misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem 
  beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen 
  konfrontiert werden.

- Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: 
  Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder 
  ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und 
  finanziellen Verhältnisse.

- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
  Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und 
  Betrüger!

- Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
  entgegen. Erst recht nicht als Kaution.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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