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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in Holle - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE (unb). Zwischen dem 17.07.2026, 17:00 Uhr und dem 18.07.2026, 09:30 Uhr haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Sonnensegel auf dem Grundstück eines Kindergartens in Holle beschädigt.

Zudem wurde auf einem Türrahmen ein mit Kreide angebrachtes Hakenkreuz festgestellt. Das Hakenkreuz wurde bereits rückstandslos entfernt.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ein.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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