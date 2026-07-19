Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Bedrohungen mit vermeintlicher Schusswaffe im Straßenverkehr

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos) - Am 19.07.2026 ab 13:21 Uhr wurde der Polizei Hildesheim durch mehrere Verkehrsteilnehmende mitgeteilt, dass aus einem schwarzen Kleinwagen heraus mit einer Pistole auf sie gezielt worden sei. Es wurde unverzüglich eine umfassende Fahndung nach diesem Pkw eingeleitet.

Im Rahmen dieser Fahndung konnten vor der Wohnanschrift der Fahrzeughalterin schließlich drei Personen zu Fuß festgestellt werden, die dem Pkw und damit dem Vorfall zugeordnet werden konnten. Es handelte sich um die 21-jährige Tochter der Fahrzeughalterin sowie zwei 17- und 19-jährige Brüder aus Ronnenberg. Sie führten die Beamten schließlich zu dem in der Nähe geparkten Pkw.

Aufgrund eines zeitgleich eingegangenen Hinweises einer Anwohnerin konnte die vermeintliche Schusswaffe in direkter Nähe unter einem anderen geparkten Pkw aufgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Spielzeugpistole handelt.

Es bestand demnach zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

Gegen die drei Beschuldigten wird nun wegen Bedrohung und eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt; gegen den 19-Jährigen zusätzlich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es allein im Stadtgebiet von Hildesheim zu mehreren Tathandlungen gegen andere Fahrzeugführende und möglicherweise auch Passanten. Weitere Geschädigte aber auch Zeugen werden daher gebeten, sich unter der 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

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