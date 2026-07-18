Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand in Alfeld OT Föhrste

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Föhrste (msc) - Am frühen Samstagmorgen, den 18.07.2026, kam es gegen 02:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Stallung und eines Wohnhauses in der Wilhelmstraße in Föhrste.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Stallung bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus über. Trotz umfangreicher Löscharbeiten wurde die Stallung nahezu vollständig zerstört. Das Gebäude ist derzeit einsturzgefährdet.

Auch das angrenzende Wohnhaus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt.

Verlässliche Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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