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Polizei Paderborn

POL-PB: Technischer Defekt an PV-Anlage löst Dachstuhlbrand aus

Paderborn (ots)

(md) Am Montag, 13. Juli brannte gegen 15.30 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses Am Silberbrink in Paderborn komplett aus. Ursache war ein technischer Defekt an der PV-Anlage. Personen verletzten sich bei dem Brand nicht.

Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr befanden sich die fünfköpfige Familie bereits außerhalb des Hauses, der Dachstuhl brannte vollständig. Das Feuer hatte der 16 Jahre alte Sohn der Familie bemerkt, der die Feuerwehr und seine Mutter alarmierte und dann mit seinen Geschwistern ins Freie geflohen war.

Die Feuerwehr konnte den Brand, der nachweislich durch einen technischen Defekt an der PV-Anlage ausgelöst worden war, löschen. Der Dachstuhl brannte komplett aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600.000 Euro, das Haus ist unbewohnbar.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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