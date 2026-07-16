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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Wahlplakat in Bockenem - Täter gestellt

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

Am 16.07.2026, um 07:40 Uhr, kam es in der Straße Am Alten Friedhof in 31167 Bockenem zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlplakat. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Fahndung konnte der Täter gestellt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beobachtete ein Zeuge, wie der Täter mit einer Schere das betroffene Wahlplakat zerschnitt und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte.

Nach Eingang der Meldung des Zeugen bei der Polizei wurden umgehend mehrere Streifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth in die Fahndung entsandt. Wenig später konnte der Täter im Nachbereich angetroffen werden. Dieser räumte die Tat gegenüber den eingesetzten Beamten ein.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Gegen den 21-Jährigen aus dem Landkreis Göttingen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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