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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Statue im Hofwiesenpark beschädigt - Hakenkreuz hinterlassen (ST/0167030/2026)

Gera (ots)

Am 04.07.2026 wurde dem Inspektionsdienst Gera durch einen Mitarbeiter der Stadt Gera eine Sachbeschädigung im Hofwiesenpark gemeldet. Bislang unbekannte Täter schraubten eine Bärenstatue mit Regenschirm aus ihrer Verankerung und entwendeten die zur Befestigung dienenden Schrauben sowie weitere Montageteile. Die Statue konnte etwa 50 Meter von ihrem ursprünglichen Standort entfernt aufgefunden werden. Durch das gewaltsame Entfernen und den Transport entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Darüber hinaus hinterließen die Täter an der Stelle, an der sich die Statue befand, ein Hakenkreuz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren wegen Diebstahls, Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Hofwiesenparks beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 beim Inspektionsdienst Gera zu melden. (AD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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