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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht auf Penny-Parkplatz Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jel) - Am Dienstag, 14. Juli 2026, wurde der hiesigen Polizeidienststelle eine Verkehrsunfallflucht auf dem Penny-Parkplatz in der Hildesheimer Straße in Sarstedt gemeldet. Eine bislang unbekannte Person hinterließ in der Zeit zwischen 15:15 Uhr bis 15:35 Uhr auf dem oben genannten Parkplatz einen leeren Einkaufswagen. Dieser rollte aufgrund fehlender Sicherung anschließend in ein parkendes Fahrzeug, welches dabei beschädigt wurde. Die verursachende Person verließ unerlaubt die Unfallörtlichkeit.

Die Polizei ruft dazu auf, dass genutzte Einkaufswagen nach der Benutzung in die dafür vorgesehenen Unterstände geschoben werden.

Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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