Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeieinsatz in der Hildesheimer Oststadt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt kam es gestern Mittag (13.07.2026) gegen 12:00 Uhr in der Gravelottestraße zu einem Einsatz mit mehreren Streifenwagen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde ein jüngerer Mann von Mitarbeitenden des betroffenen Marktes bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Als eine Angestellte ihn daraufhin angesprochen habe, soll er diese gewaltsam zu Boden befördert haben. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

Anschließend ergriffen der Dieb sowie sein 20-jähriger Begleiter, mit dem er sich zuvor im Markt aufgehalten haben soll, die Flucht. Eintreffenden Einsatzkräften gelang es, den 20-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung einzuholen und zu stellen. Hierbei leistete der Mann Widerstand gegen die Beamten. Der Beschuldigte des Diebstahls konnte nicht ergriffen werden.

Im weiteren Verlauf ergab sich gegen den 20-Jährigen der Verdacht, Zigaretten aus dem Mitarbeiterbereich des Marktes entwendet zu haben. Das Diebesgut konnte bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden. Darüber hinaus führte er ein Messer und einen Schlagstock mit sich. Auch diese Gegenstände stellten die Einsatzkräfte sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige entlassen.

Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts auf Diebstahl mit Waffen und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie zu dem räuberischen Diebstahl und zur Identifizierung des dazu Beschuldigten dauern an.

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