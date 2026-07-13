Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Kleinkraftrades in Bockenem - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

In der Nacht vom 10.07.2026 auf den 11.07.2026 kam es in der Judenstraße in 31167 Bockenem zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendete ein bislang unbekannter Täter das ordnungsgemäß vor einem Mehrfamilienhaus abgestellte und gesicherte Kleinkraftrad, an welchem ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht ist.

Am Morgen des 11.07.2026, gegen 08:30 Uhr, konnte das entwendete Kleinkraftrad beschädigt in dem Fluss Nette, welcher durch das Stadtgebiet Bockenem fließt, aufgefunden werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 1000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an den beschriebenen Örtlichkeiten festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

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