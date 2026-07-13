Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betheln -Diebstahl von Bargeld und Lebensmitteln; Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)In der Nacht vom 11./12.07.2026 hebelt ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr in der Bethelner Mühlenstraße in einer dortigen Hofladenbox eine Geldkassette auf und entwendet eine geringe Menge Bargeld. Weiterhin werden aus der Hofladenbox diverse Lebensmittel entwendet. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

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