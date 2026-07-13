Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsversuch in einen Scheunen-/Garagenkomplex

Hildesheim (ots)

Schellerten/Bettmar (hep):

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht 11./12.07.2026, gegen 01:30 Uhr, gewaltsam in eine Garage und eine Scheune in der Turmstraße einzubrechen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Durch die Täter entfernt wurde allerdings ein Bewegungsmelder mit einer Videokamera auf dem Grundstück. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

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