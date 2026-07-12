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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 3,24 Promille: Autobahnpolizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer auf der A 7

Hildesheim (ots)

BAB 7 - Bockenem - (all) Dank des aufmerksamen Hinweises eines Verkehrsteilnehmers konnte die Autobahnpolizei Hildesheim am späten Samstagabend, 11.07.2026, eine gefährliche Situation im Straßenverkehr beenden und einen betrunkenen Sattelzugfahrer aus dem Verkehr ziehen.

Gegen 21:50 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Sattelzug, der in Fahrtrichtung Kassel durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei lokalisierte den Lkw wenig später und lotste ihn gegen 22:10 Uhr für eine Kontrolle auf den Parkplatz Ambergau zwischen Bockenem und Rhüden.

Während der Überprüfung des 40-jährigen Fahrers aus Belarus ergaben sich bei den Beamten deutliche Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Eine vorläufige Messung zeigte einen Wert von 3,24 Promille an.

Für den Beschuldigten hatte dies unmittelbar gravierende Konsequenzen. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, um ein Fahrverbot für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einzuleiten, die Weiterfahrt wurde ihm unmittelbar untersagt.

Den 40-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei Hildesheim bedankt sich bei dem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer, dessen Meldung einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit auf der Autobahn geleistet hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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