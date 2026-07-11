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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradfahrer fährt betrunken ohne Licht

Hildesheim (ots)

Ein 37-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstag, den 11.07.2026 gegen 01:15 Uhr auf der Kommunalen Entlastungsstraße in Bad Salzdetfurth durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei, dass der Mann mit einem unbeleuchteten Fahrrad in Schlangenlinien unterwegs sei. Zwei Zeugen gelang es schließlich, den 37-Jährigen zum Anhalten zu bewegen, bis die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille und damit einen Wert oberhalb der Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit für Fahrradfahrende. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Da der 37-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben und anschließend aus den Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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