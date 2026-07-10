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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht in Marienhagen

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 09.07.2026 gegen 17.50 Uhr kommt es in der Engstelle an der Hauptstraße in 31089 Duingen OT Marienhagen zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort durch einen silbernen VW Minivan. Nach derzeitigen Erkenntnissen befährt der Geschädigte mit seinem schwarzen Audi A6 die Engstelle an der Hauptstraße in Marienhagen in Fahrtrichtung Eime. Weil sich der Geschädigte mit seinem Pkw bereits in der Engstelle befunden habe, habe ein brauner Mercedes-Benz Minivan, welcher in Fahrtrichtung Weenzen gefahren sei, vor der Engstelle gewartet. Dieser braune Minivan sei dann von einem silbernen VW Minivan überholt worden und habe den Außenspiegel des entgegenkommenden Audi A 6 touchiert und anschließend seine Fahrt ungehindert fortgesetzt. Von dem nach jetzigem Ermittlungsstand verkehrsunfallverursachenden silbernen VW Minivan konnte ein Kennzeichenfragment abgelesen werden. Personen die Hinweise zu dem Verkehrsunfallgeschehen machen können, insbesondere die Insassen aus dem o.g. braunen Mercedes-Benz Minivan, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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