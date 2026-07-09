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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (hel) - Am 09.07.2026 ereignete sich in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr auf dem Gemeinschaftsparkplatz des Netto Marken-Discounts, der Getränkequelle und Jysk gegenüber des Bahnhofs ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellte schwarzer Audi A3 durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert. Die unfallverursachende Person hinterließ zwar am beschädigten Audi einen Zettel mit einer Erreichbarkeit, entfernte sich anschließend aber unerlaubt, ohne dem Geschädigten die Feststellung ihrer Person und ihres Fahrzeugs zu ermöglichen.

Als der Geschädigte den Unfallverursacher telefonisch kontaktieren wollte, musste er feststellen, dass die Telefonnummer nicht vergeben ist.

Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder der verantwortlichen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter 05181/8073-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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