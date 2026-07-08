Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autofahrerin fährt auf dem Roten Berg gegen Baum und wird leicht verletzt

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Am Mittwochmorgen, 08.07.2026, kollidierte eine 42-Jährige aus dem Landkreis Hildesheim mit ihrem Audi gegen 06:15 Uhr auf dem Roten Berg mit einem Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die Strecke war mehrere Stunden gesperrt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr die Frau die Landesstraße 485 bergabwärts in Richtung Diekholzen, als sie im Bereich einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf streifte sie zunächst einen Baum, stieß anschließend frontal mit einem weiteren Baum zusammen und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Betriebsstoffe verteilten sich auf der Fahrbahn als auch im Straßengraben.

Der Rettungsdienst brachte die leichtverletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Am Unfallfahrzeug entstand nach erster Einschätzung ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der genaue Unfallhergang wird nun von der Polizei ermittelt.

Die Landesstraße war im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis etwa 09:45 Uhr gesperrt.

Außer der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr Diekholzen, ein Rettungswagen, ein Abschleppfahrzeug, die untere Wasserbehörde und die Straßenmeisterei Gronau an der Unfallstelle im Einsatz.

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