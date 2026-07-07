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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchte Einbruchdiebstähle in Transporter - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / GR. DÜNGEN (lud)

In der Nacht vom 06.07.2026 auf den 07.07.2006 kam es auf einem Firmengelände in der Bahnhofsallee in 31162 Bad Salzdetfurth OT Gr. Düngen zu zwei versuchten Einbruchdiebstählen in dort abgestellte Transporter.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch das gewaltsame Öffnen der tatbetroffenen Firmentransporter Zugang zur Ladefläche. Allerdings wurde nach ersten Ermittlungen nichts aus dem Inneren entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 600 EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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