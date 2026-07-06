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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Am 06.07.2026 ereignete sich in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 15:45 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes, Neue Wiese in 31061 Alfeld, ein Verkehrsunfall.

Dabei wurde ein ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellter VW Golf IV durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter 05181/8073-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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