Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Einbrüche am Wochenende - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hildesheim (ots)

Lamspringe/Schellerten (hue) - Am vergangenen Wochenende wurden dem Polizeikommissariat Bad Salzdefurth zwei Einbrüche in Gewerbebetriebe angezeigt. Obgleich derzeit nicht von einem Zusammenhang zwischen den Taten ausgegangen wird, wird dieser im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Lamspringe - In der Zeit von Samstag auf Sonntag (05.07.2026 - 06.07.2026), zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Straße Am Bahnhof. Die Täter entwendeten Bargeld, Zigaretten sowie elektronische Geräte und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat am Tatort eine Spurensuche durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Schellerten - In der Zeit von Sonntag, 05.07.2026, 11:20 Uhr, bis Montag, 06.07.2026, 04:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Bäckereibereich eines Einkaufsmarktes in der Sandkuhle ein und entwendeten Bargeld. Auch in diesem Fall wurde eine Spurensuche durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, sich bei der Polizei zu melden.

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