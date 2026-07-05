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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem E-Scooter-Fahrer

Hildesheim (ots)

Duingen (gen) - Am Samstagabend, den 04.07.2026, gegen 20:40 Uhr, kam es im Bereich der L 462, Ortseingang Coppengrave aus Duingen kommend, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt wurde. Dieser sei die L 462 in Richtung Coppengrave befahren und in Höhe der Straße "Krubbemühle" von einem weißen Opel mit Hildesheimer Kennzeichen geschnitten worden. Der Führer eines E-Scooters stürzte daraufhin und zog sich eine Verletzung am Bein zu. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinter dem flüchtigen PKW soll sich nach derzeitigem Ermittlungsstand ein schwarzer Mercedes mit Hildesheimer Kennzeichen befunden haben, der den Unfallhergang möglicherweise beobachtet haben könnte. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld (Tel.: 05181-80730) oder der Polizeistation Duingen (Tel.:05185-602170)in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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