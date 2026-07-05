Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Baumunfall fordert eine verletzte Person

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Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / L 411 (lud)

Am 05.07.2026, gegen 10:50 Uhr, kam es auf der L 411 zwischen den Ortschaften Bettmar und Dinklar in 31174 Schellerten zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Die 72-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hildesheim befuhr mit ihrem Volvo V90 die L 411 von Bettmar kommend in Fahrtrichtung Dinklar.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die 72-Jährige aufgrund von Ablenkung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Im Anschluss überschlug sich der Pkw und kam stark unfallbeschädigt sowie auf der Seite liegend auf einem angrenzenden Feld zum Liegen.

Glücklicherweise konnte sich die Fahrzeugführerin trotz der erheblichen Schäden an ihrem Pkw selbstständig aus diesem befreien und wurde durch den Unfall nur leicht verletzt. Nach einer kurzen Behandlung durch einen Rettungswagen vor Ort konnte die 72-Jährige wieder nach Hause entlassen werden.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und die Bergung des Fahrzeugs wurde die L 411 zunächst in beide Richtungen für ca. eine halbe Stunde vollgesperrt. Es kam allerdings zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Neben einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth kam ein Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr Dinklar und ein Abschleppfahrzeug zum Einsatz.

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