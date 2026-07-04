POL-HI: Weiterer Diebstahl eines E-Scooter
Hildesheim (ots)
Sarstedt (jb)- Zu einem weiteren Diebstahl eines angeschlossenen E-Scooters kam es am westlichen Fahrradunterstand des Bahnhofs Sarstedt in der Zeit vom 03.07.26, 20:25 Uhr bis 04.07.2026, 02:15 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.
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