POL-HI: Weiterer Diebstahl eines E-Scooter

Hildesheim (ots) - Sarstedt (jb)-Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 03.07.2026, 17.00 Uhr bis 04.07.2026, 07.00 Uhr, von einer Baustelle in der Straße Auf der Kassebeerenworth 30 m Kupferkabel. Um an das Kabel zu kommen, drangen sie zunächst mit Gewalt in einen bereits umschlossenen Rohbau ein. Es ist davon auszugehen, dass das Kabel mit einem Transporter o.ä. weggeschafft wurde. Als Fluchtroute wird nach ...

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