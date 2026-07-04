PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Weiterer Diebstahl eines E-Scooter

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb)- Zu einem weiteren Diebstahl eines angeschlossenen E-Scooters kam es am westlichen Fahrradunterstand des Bahnhofs Sarstedt in der Zeit vom 03.07.26, 20:25 Uhr bis 04.07.2026, 02:15 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.07.2026 – 15:00

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Schellerten - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN (lud) Am 04.07.2026, gegen 12:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines örtlichen Discounters in der Straße Über der Wasserfurche 1 in 31174 Schellerten zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem schwarzen PKW rückwärts aus ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 12:31

    POL-HI: 30m Kupferkabel von Baustelle entwendet

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (jb)-Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 03.07.2026, 17.00 Uhr bis 04.07.2026, 07.00 Uhr, von einer Baustelle in der Straße Auf der Kassebeerenworth 30 m Kupferkabel. Um an das Kabel zu kommen, drangen sie zunächst mit Gewalt in einen bereits umschlossenen Rohbau ein. Es ist davon auszugehen, dass das Kabel mit einem Transporter o.ä. weggeschafft wurde. Als Fluchtroute wird nach ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 11:44

    POL-HI: Diebstähle von E-Scootern

    Hildesheim (ots) - Sarstedt ((jb) Der Polizei Sarstedt wurden zwei Diebstähle von E-Scootern bekannt. In der Zeit vom 03.07.26, 16.00 Uhr bis 04.07.26, 04.00 Uhr wurde ein, mit einem Kettenschloss gesicherter, schwarzer E-Scooter der Marke Changzhou entwendet. Dieser stand am Fahrradunterstand auf der Westseite des Bahnhofs Sarstedt. Außerdem wurde in der Anne-Frank-Str. in Sarstedt ein E-Scooter aus einem Carport entwendet. Hierzu bauten die Täter noch eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren