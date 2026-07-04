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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Schellerten - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN (lud)

Am 04.07.2026, gegen 12:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines örtlichen Discounters in der Straße Über der Wasserfurche 1 in 31174 Schellerten zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem schwarzen PKW rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah hierbei den vorbeifahrenden PKW der Geschädigten, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Anschließend setzte der unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

An dem Toyota Yaris der Geschädigten entstand Sachschaden von etwa 300 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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