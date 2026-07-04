Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstähle von E-Scootern

Hildesheim (ots)

Sarstedt ((jb) Der Polizei Sarstedt wurden zwei Diebstähle von E-Scootern bekannt. In der Zeit vom 03.07.26, 16.00 Uhr bis 04.07.26, 04.00 Uhr wurde ein, mit einem Kettenschloss gesicherter, schwarzer E-Scooter der Marke Changzhou entwendet. Dieser stand am Fahrradunterstand auf der Westseite des Bahnhofs Sarstedt. Außerdem wurde in der Anne-Frank-Str. in Sarstedt ein E-Scooter aus einem Carport entwendet. Hierzu bauten die Täter noch eine Sicherheitskamera ab, offensichtlich um nicht aufgenommen zu werden. Die Tatzeit wird auf den 03.07.26, zwischen 22.28 Uhr und 23.32 Uhr eingegrenzt. Der Schaden wird jeweils auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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