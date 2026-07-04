POL-HI: Brand mehrerer Papiercontainer und Müllbehälter
Hildesheim (ots)
Sarstedt (kb) - Am Samstag, 4. Juli 2026, wurden der Feuerwehr und der Polizei zwischen 00:47 Uhr und 01:44 Uhr mehrere Brände von Papiercontainern und Müllbehältern gemeldet. Die Brandorte befanden sich im Bereich des Festplatzes, der Emmy-Noether-Straße, der Bachstraße, der Straße Am Sonnenkamp und des Wellwegs. Gebäude oder Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.
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