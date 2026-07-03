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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall in Freden mit zwei beteiligten Fahrzeugen und fünf schwerverletzten Personen.

Hildesheim (ots)

Freden (be) Am Freitag, 03.07.2026 gg. 11:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L486 zur K323 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und fünf schwerverletzten Personen.

Mutmaßlich befuhr der 23jährige Unfallverursacher aus Hildesheim mit seinem Pkw die K323 aus Wetteborn kommend in Richtung Eyershausen und die 33jährige Unfallgeschädigte aus Alfeld mit ihrem Pkw die L486 aus Westerberg kommend in Richtung Ohlenrode.

Im Kreuzungsbereich missachtete der Unfallverursacher mutmaßlich die Vorfahrt der von links kommenden Unfallgeschädigten, so dass es in der Kreuzungsmitte zu einem Zusammenstoß kam.

Da vor Ort mit den Unfallbeteiligten nicht gesprochen werden konnte, nimmt die Polizei den Unfallhergang auf Grund der Unfallspurenlage an.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert und kamen neben der Fahrbahn im Straßengraben sowie auf einem Feld zum Stehen. Der Pkw des Unfallverursachers kam hierbei auf der Seite zum Liegen. Beide Fahrzeuge wurden totalbeschädigt.

Der Unfallverursacher war allein in seinem Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde er schwer verletzt und in ein Krankenhaus nach Göttingen verbracht.

Das unfallgeschädigte Fahrzeug war mit insgesamt vier Insassen besetzt. Alle vier Insassen wurden ebenfalls schwer verletzt in Krankenhäuser nach Hildesheim verbracht.

Für die Unfallaufnahme, zu der auch ein Gutachter bestellt wurde, und den anschließenden Bergungsarbeiten musste der Kreuzungsbereich voll gesperrt werden. Zum Berichtszeitraum dauern die Maßnahmen an.

Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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