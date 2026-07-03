POL-HI: Einbruch in Schule am Godehardikamp
Hildesheim (ots)
HILDESHEIM - (jpm) Zwischen Donnerstagnachmittag, 02.07.2026, 16:00 Uhr, und Freitagmorgen, 03.07.2026, 07:00 Uhr, kam es in der Straße Am Propsteihof durch derzeit unbekannte Täter zu einem Einbruch in die dortige Waldorfschule.
Vorliegenden Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Eindringlinge über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Nach ersten Informationen sollen die Täter unter anderem eine noch unbekannte Summe Bargeld entwendet haben.
Die Polizei hat die Ermittlungen am heutigen Vormittag aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell