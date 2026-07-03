Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Schule am Godehardikamp

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwischen Donnerstagnachmittag, 02.07.2026, 16:00 Uhr, und Freitagmorgen, 03.07.2026, 07:00 Uhr, kam es in der Straße Am Propsteihof durch derzeit unbekannte Täter zu einem Einbruch in die dortige Waldorfschule.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Eindringlinge über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Nach ersten Informationen sollen die Täter unter anderem eine noch unbekannte Summe Bargeld entwendet haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen am heutigen Vormittag aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

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