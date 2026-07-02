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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Duinger Sportheim

Hildesheim (ots)

Duingen-Marienhagen (neu) - Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Freitagabend, 26.06.2026, und Mittwochvormittag, 01.07.2026, in die Garage des Sportheims des TSV Marienhagen in der Straße Zum Sportplatz ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang, indem sie das Garagentor aufhebelten. Aus der Garage wurden unter anderem Getränke sowie Lebensmittel entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Am Garagentor entstand zudem Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportheims oder der Zufahrt zum Sportplatz beobachtet haben, sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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