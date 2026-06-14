Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 14.06.2026 gegen 00:00 Uhr wurde ein E-Scooter in der Branchweilerhofstraße zum Zwecke einer Verkehrskontrolle durch eine Streife angehalten, da an diesem ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war. Der 45-jährige Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Kontrolle keinen gültigen Versicherungsnachweis vorlegen.
Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Außerdem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
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