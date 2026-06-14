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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.06.2026 gegen 00:00 Uhr wurde ein E-Scooter in der Branchweilerhofstraße zum Zwecke einer Verkehrskontrolle durch eine Streife angehalten, da an diesem ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war. Der 45-jährige Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Kontrolle keinen gültigen Versicherungsnachweis vorlegen.

Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Außerdem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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