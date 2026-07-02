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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnmeldung - Betrüger geben sich am Telefon als Sicherheitsmitarbeiter einer Bank aus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Betrüger sollen sich am Dienstag, 30.06.2026, gegenüber drei älteren Frauen aus Hildesheim, Sarstedt und Borsum am Telefon als Sicherheitsmitarbeiter einer Bank ausgegeben haben. Dabei sollen sie es auf die Bankkarten der Angerufenen abgesehen haben.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge sollen die Täter den Frauen erzählt haben, dass ihre Bankkarten aufgrund eines Sicherheitsproblems bei ihnen abgeholt werden müssten. In zwei Fällen scheiterten die Betrüger, weil die Seniorinnen misstrauisch wurden. Bei der Frau aus Borsum habe ein Täter/Abholer gegen 17:00 Uhr an der Tür geklingelt, als sich diese noch im Telefonat mit einem weiteren Betrüger befunden habe. Die Polizei geht davon aus, dass beide zusammen agiert haben.

Nachdem der Unbekannte ins Haus gelangt sei, habe ihn ein Angehöriger der Frau überrascht. Der Mann habe daraufhin die Flucht ergriffen. Hierbei sei es ihm jedoch gelungen, die Bankkarte der Geschädigten zu ergreifen und zu entwenden.

Der Flüchtige soll um die 20 Jahre alt, ca. 185 cm groß und schlank sein sowie kurze schwarze Haare haben. Bekleidet gewesen sei er mit einem schwarzen T-Shirt und einer langen Hose.

Wer den Mann, insbesondere im südlichen Teil Borsums, eventuell beobachtet hat und Hinweise zu ihm oder einem möglichen Fluchtfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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