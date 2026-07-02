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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sibbesse- Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Hildesheim (ots)

SIBBESSE (cmü). Am 01.07.2026 gegen 17:30 Uhr fuhr der unfallverursachende PKW von Diekholzen kommend über den ,,Roten Berg" in Fahrtrichtung Sibbesse. In einer Linkskurve überholte der PKW zwei Fahrradfahrer, welche in gleicher Richtung unterwegs waren. Hierzu fuhr der PKW in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende PKW musste eine Vollbremsung durchführen und zum rechten Fahrbahnrand ausweichen um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern. Zu einer Berührung der entgegenkommenden Fahrzeuge kam es nicht. Jedoch kollidierten die zwei hinter dem ausweichenden PKW fahrenden Fahrzeuge mit dem jeweils vor ihm fahrenden Fahrzeug. Somit entstand an drei Fahrzeugen Sachschaden. Die Fahrzeugführerin des zuletzt auffahrenden PKWs und der ebenfalls im Fahrzeug befindliche Sohn erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Beide begaben sich zwecks Untersuchung in ein Krankenhaus. Der überholende PKW setzte die Fahrt nach der Kollision in unbekannte Richtung fort. Da das Kennzeichen abgelesen werden konnte, wurde der Fahrzeugführer ermittelt. Gegen diesen wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Alfeld
Ravenstraße 8
31061 Alfeld

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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