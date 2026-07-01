POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters am Elzer Bahnhof - Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Elze - (schi) Am 30.06.2026 in dem Zeitraum zwischen 05:45 Uhr und 19:00 Uhr ist es am Bahnhof in 31008 Elze zu einem Diebstahl eines E-Scooters gekommen.
Die unbekannte Täterschaft entwendete einen E-Scooter des Herstellers Xiaomi, welcher unter dem Fahrradunterstand am Bahnhof angeschlossen war.
Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze
Telefon: 05068 / 9338-0
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