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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Giesen (jb) - Am 30.06.2026 kam es auf der Rathausstr. in Giesen, in Höhe der dortigen Apotheke zu einer Unfallflucht. Zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr streifte vermutlich ein Fahrzeug, dass aus Richtung Hasede in Richtung Rathaus unterwegs war, den ordnungsgemäß geparkten BMW eines Gieseners. Hierdurch wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Da zu diesem Zeitpunkt der Bereich stark frequentiert ist, könnten andere Menschen diesen Zusammenstoß beobachtet haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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