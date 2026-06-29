Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrslage rund um das Freibad Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) Am zurückliegenden Wochenende kam es zu einer Vielzahl von Anwohnerbeschwerden rund um die Straße An der Lamme. Aufgrund der Wetterlage kam es zeitweise zu einer Vollauslastung des Freibades, was sich leider in der Parksituation rund um das Freibad widerspiegelte.

Die Polizei Bad Salzdetfurth leitete in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen festgestellter Parkverstöße ein.

Der Landkreis Hildesheim - als zuständige Verfolgungsbehörde - wird in den nächsten Wochen etlichen Fahrzeughaltern einen entsprechenden Bescheid zustellen. Besonders betroffen waren die Straßen "An der Lamme", "Drei Berge" und "Göttingstraße". Mit einigen Verursachern konnte noch vor Ort gesprochen und ein ermahnendes Gespräch geführt werden.

Die Polizei Bad Salzdetfurth wird bei Bedarf die Situation auch in den nächsten Wochen überwachen. Sollten dabei Rettungswege unpassierbar zugeparkt werden, ist auch damit zu rechnen, dass Fahrzeuge die verkehrsbehindernd parken zur Gefahrenabwehr abgeschleppt werden.

Auch wenn im unmittelbaren Bereich des Freibades alle Parkmöglichkeiten erschöpft gewesen sind, standen im weiteren Umfeld noch etliche Parkplätze zur Verfügung (z. B. in der Bahnhofstraße und Unterstraße).

Die Polizei bittet daher alle Freibadbesucher die mit einem Pkw etc. anreisen Rücksicht zu nehmen und ggf. im erweiterten Umfeld nach Parkmöglichkeiten zu suchen.

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