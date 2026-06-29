Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen nach Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und zwei Nutzern eines E-Scooters gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nachdem es bereits am Abend des 24. Juni gegen 18:30 Uhr im Kreuzungsbereich Brühl/Neue Straße zu einer Kollision zwischen einem 57-jährigen Radfahrer und zwei unbekannten Nutzern eines E-Scooters gekommen sein soll, suchen die zuständigen Ermittler der Polizei nach Zeugen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen zwei jüngere Männer zusammen auf einem E-Scooter die Straße Brühl in Richtung Kreuzstraße befahren haben. Beim Passieren der Neuen Straße soll es zu einem Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden und bevorrechtigten Radfahrer gekommen sein. Alle drei sollen anschließend gestürzt sein. Der 57-Jährige wurde dabei verletzt und später zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden jungen Männer sollen sich ohne Angabe ihrer Personalien mit dem E-Roller von der Unfallstelle entfernt haben. Beide sollen 175 bis 180 cm groß und schlank sein sowie dunkle Haare haben. Einer soll mit einer Jeans, der andere mit einer hellen Hose bekleidet gewesen sein. Zudem soll einer von ihnen ein gestreiftes T-Shirt getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können, oder auch diese selbst, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell