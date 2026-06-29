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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl aus Juweliergeschäft in der Hildesheimer Fußgängerzone

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Sonntag, 28.06.2026, kam es gegen 02:30 Uhr in der Almsstraße durch mehrere unbekannte Täter zu einem versuchten Einbruchdiebstahl aus einem Juweliergeschäft.

Bisherigen Ermittlungen zufolge rammten die Täter mit einem Auto den Außenrollladen sowie die Fensterfront des betroffenen Geschäftes ein. Nachdem sie offenbar festgestellt hatten, dass sämtliche Vitrinen in dem Laden leer waren, sollen sie mit einem im Nahbereich des Tatortes abgestellten Transporter in Richtung Kaiserstraße geflohen sein.

Das Tatfahrzeug, einen Mercedes, ließen sie zurück. Wie sich später herausstellte, wurde der Pkw in der Nacht zuvor in der Region Hannover gestohlen.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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