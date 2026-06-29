Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch ins Innerstebad

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Im Zeitraum vom 28.06.2026, 20:30 Uhr bis zum 29.06.2026 03:50 kam es zu einem Einbruch in das Innerstebad, in der Steinstraße 7, 31157 Sarstedt. Bislang unbekannte Täter brachen mehrere Tore und Türen des Gebäudes auf und verschafften sich zu Zutritt. Auch im Inneren wurden Türen aufgebrochen. Zu möglichem Diebesgut und der Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nichts bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich in der Nacht mehrere Personen verbotener Weise auf dem Gelände des Freibades aufgehalten. Ein Zusammenhang wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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