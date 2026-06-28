Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl Bhf. Derneburg; Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE (erb). Am 28.06.2026, in der Zeit von 11:27 Uhr bis 12:45 Uhr, kam es zu einem besonders schweren Fall des Fahrraddiebstahls am Bahnhof Derneburg (Bahnhofstraße 41 in 31188 Holle). Entwendet wurde hierbei ein Mountainbike der Marke "Cube" mit silbernem Rahmen und blauen Griffen. Dieses war im Tatzeitraum an einem dortigen Bauzaun angeschlossen gewesen.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf einen höheren dreistelligen Betrag. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu Tat und Tätern machen kann, möge sich unter der Rufnummer 05063/9010 melden.

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