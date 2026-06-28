PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl Bhf. Derneburg; Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE (erb). Am 28.06.2026, in der Zeit von 11:27 Uhr bis 12:45 Uhr, kam es zu einem besonders schweren Fall des Fahrraddiebstahls am Bahnhof Derneburg (Bahnhofstraße 41 in 31188 Holle). Entwendet wurde hierbei ein Mountainbike der Marke "Cube" mit silbernem Rahmen und blauen Griffen. Dieses war im Tatzeitraum an einem dortigen Bauzaun angeschlossen gewesen.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf einen höheren dreistelligen Betrag. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu Tat und Tätern machen kann, möge sich unter der Rufnummer 05063/9010 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 15:31

    POL-HI: Unfallflucht am Nordstemmer Freibad

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen (jb) - Auf dem Parkplatz des Nordstemmer Freibades kam es am 28.06.2026 zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren weißen BMW in der Zeit von 11.20 Uhr bis 12.19 Uhr auf dem Parkplatz. Vermutlich beim Ausparken touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer das Auto der Geschädigten und fuhr hiernach weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da der Parkplatz ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 03:58

    POL-HI: Brand einer Altpapierpresse in Bad Salzdetfurth

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am Samstagabend, 27. Juni 2026, kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem gegen 21:40 Uhr eine Altpapierpresse in Brand geraten war. Betroffen war eine gewerbliche Altpapierpresse auf dem Gelände eines Discounters in der Bodenburger Straße in 31162 Bad Salzdetfurth. Aus bislang ungeklärter ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 16:14

    POL-HI: Küchenbrand in Einfamilienhaus

    Hildesheim (ots) - Söhlde/ Feldbergen (web) - Am heutigen späten Vormittag, gegen 11:00 Uhr, wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in Feldbergen (Gem. Söhlde) gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte die gemeldete Rauchentwicklung bestätigt werden. Sofort gingen mehrere Trupps der Feuerwehr in das Gebäude vor. Diese konnten in der Küche den Brandort lokalisieren und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren