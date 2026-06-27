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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Küchenbrand in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Söhlde/ Feldbergen (web) - Am heutigen späten Vormittag, gegen 11:00 Uhr, wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in Feldbergen (Gem. Söhlde) gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte die gemeldete Rauchentwicklung bestätigt werden. Sofort gingen mehrere Trupps der Feuerwehr in das Gebäude vor. Diese konnten in der Küche den Brandort lokalisieren und schließlich ablöschen. Im Anschluss wurde das Gebäude umfangreich von der Feuerwehr belüftet. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und kann derzeit noch nicht benannt werden. Auch können noch keine Angaben zur Schadenssumme gemacht werden. Durch den Brand kamen keine Personen zu Schaden. Während der Maßnahmen der Feuerwehr musste die Bundesstraße 1 zwischen der Ortsmitte Feldbergen und dem Abzweig Garmissen/ Garbolzum vollgesperrt werden. Hierdurch kam es nur zu geringen Behinderungen. Neben der Polizei in Bad Salzdetfurth und der PI Hildesheim kam auch rund 75 Einsatzkräfte der Feuerwehren Feldbergen, Mölme, Hoheneggelsen, Söhlde, Nettlingen, der BF Hildesheim und der FTZ Gr. Düngen zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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