Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW ausgebrannt

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Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags (27.06.2026) kam es zu einem Fahrzeugvollbrand in der Straße Am Waldhaus.

Ein am Ort abgestellter PKW VW Caddy geriet gegen 04:14 Uhr in Brand. Zusätzlich griff das Feuer auf eine Mülltonne und den angrenzenden Böschungsbereich über.

Die eingesetzten Kräfte der Ortsfeuerwehr Bad Salzdetfurth brachten den Brand schnell unter Kontrolle und löschten den Pkw, die Mülltonne und den Böschungsbereich vollständig ab. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte die Feuerwehr gegen 05:45 Uhr wieder einrücken. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls noch unbekannt.

Mögliche Zeugen bzw. Personen die im Umfeld des Brandortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

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