PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PKW ausgebrannt

POL-HI: PKW ausgebrannt
  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags (27.06.2026) kam es zu einem Fahrzeugvollbrand in der Straße Am Waldhaus.

Ein am Ort abgestellter PKW VW Caddy geriet gegen 04:14 Uhr in Brand. Zusätzlich griff das Feuer auf eine Mülltonne und den angrenzenden Böschungsbereich über.

Die eingesetzten Kräfte der Ortsfeuerwehr Bad Salzdetfurth brachten den Brand schnell unter Kontrolle und löschten den Pkw, die Mülltonne und den Böschungsbereich vollständig ab. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte die Feuerwehr gegen 05:45 Uhr wieder einrücken. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens ist ebenfalls noch unbekannt.

Mögliche Zeugen bzw. Personen die im Umfeld des Brandortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.06.2026 – 10:17

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sorsum (Elze)- Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Elze(bar)-Am 26.06.2026 kam es im zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr im Bereich der Bushaltestelle in der Straße An der Beeke 2 im Ortsteil Sorsum der Stadt Elze zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw der Feuerwehr im Heckbereich beschädigt. Am beschädigten Fahrzeug konnte schwarzer Fremdlack festgestellt werden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 13:07

    POL-HI: Einbruch in Rohbau - Polizei stellt zwei Tatverdächtige

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Freitag (26.06.2026) beobachtete ein Zeuge gegen 03:20 Uhr einen Einbruch in einen Rohbau in der Kurt-Schumacher-Straße und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte nahmen anschließend zwei 35 und 40 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest. Nachdem die Einbruchmeldung bei der Polizei eingegangen war, rückten ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 11:14

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Betrug durch vermeintliche Gärtner

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwochnachmittag (24.06.2026) kam es am Trockenen Kamp zu einem Betrug, bei dem sich drei unbekannte Tatverdächtige gegenüber einem Anwohner als angebliche Gärtner ausgaben. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge sei gegen 13:00 Uhr ein Unbekannter bei dem Geschädigten erschienen und habe sich als Gärtner vorgestellt. Da der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren