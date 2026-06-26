Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Betrug durch vermeintliche Gärtner

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwochnachmittag (24.06.2026) kam es am Trockenen Kamp zu einem Betrug, bei dem sich drei unbekannte Tatverdächtige gegenüber einem Anwohner als angebliche Gärtner ausgaben. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge sei gegen 13:00 Uhr ein Unbekannter bei dem Geschädigten erschienen und habe sich als Gärtner vorgestellt. Da der Bewohner im Vorfeld eh vorgehabt hatte, in seinem Garten etwas machen lassen zu wollen, seien im weiteren Verlauf die auszuführenden Arbeiten besprochen worden und zwei weitere Arbeiter seien auf dem Grundstück erschienen. Darüber hinaus hätten die Männer eine Anzahlung in Form eines vierstelligen Betrages verlangt, die ihnen auch ausgehändigt worden sei.

Gegen 15:30 Uhr sollen die Unbekannten die Arbeiten mit dem Hinweis, am nächsten Morgen wiederkommen zu wollen, beendet haben. Die besprochenen Leistungen seien bis dahin gar nicht oder nur mangelhaft ausgeführt worden.

Nachdem die Arbeiter im Laufe des Donnerstags nicht gekommen waren, erstattete der Bewohner Anzeige bei der Polizei.

Zu den Unbekannten liegen folgende Beschreibungen vor:

Tatverdächtiger 1

Mitte 40, ca. 170 cm groß, gepflegtes Erscheinungsbild, etwas dunklerer Teint, gelb-olivfarbene Weste mit einem vermutlich kurzärmeligen Hemd darunter, lange Hose, wahrscheinlich dunkelgrau, erschien insgesamt zu warm angezogen, rollte das "R" beim Sprechen.

Tatverdächtiger 2

Ende 30, Anfang 40, ca. 165 cm groß, Mütze, gelb-olivfarbene Weste, helle lange Hose.

Tatverdächtiger 3

Ende 30, Anfang 40, ca. 160 cm groß, kräftig, etwas dunklere Hautfarbe, leichter Bartwuchs.

Die zuständigen Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu den drei Tatverdächtigen oder Fahrzeugen, die sie nutzten, machen können, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden. Dabei geht es insbesondere um die Straßen Trockener Kamp, Lerchenbergstraße, Am Hafersiek und den Heidkampsweg.

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