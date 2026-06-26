Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter verbrennen Unrat im Wald

Hildesheim (ots)

Alfeld / Sibbesse (neu) - In den Abendstunden des 25.06.2026, ca. 22:45 Uhr, kam es entlang der L 485 zu zwei Bränden. Ein Brand wurde zunächst auf dem Berg "Wernershöhe", in der Nähe von der Haarnadelkurve entdeckt und durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht, bevor das Feuer auf den Wald übergehen konnte. Kurz darauf wurde ein weiteres Feuer auf dem Roten Berg, in der Nähe eines Parkplatzes, gemeldet. Hier wurde alter Grünschnitt entzündet. Derzeit wird davon ausgegangen, dass jemand mutwillig die Brände herbeigeführt hat.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Alfeld unter Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

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