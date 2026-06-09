Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frau leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Stuttgart (ots)

Nachdem eine Frau am Montagmittag (09.06.2026) ohne Fahrschein in einer S-Bahn festgestellt wurde, kam es zu Widerstandshandlungen gegen Beamte der Bundespolizei.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge nutzte die 26-Jährige gegen 14:00 Uhr zunächst eine S-Bahn auf der Fahrt von Korntal nach Stuttgart Hauptbahnhof (tief). Hierbei war sie offenbar nicht im Besitz eines Fahrscheins, was durch den Prüfdienst der Deutschen Bahn im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle festgestellt wurde. Am Hauptbahnhof Stuttgart wurde die Frau an eine informierte Streife der Bundespolizei übergeben. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle versuchte die deutsche Staatsangehörige unvermittelt zu flüchten, weshalb sie von den Einsatzkräften fixiert und gefesselt werden musste. Hierbei und bei der anschließenden Verbringung zur Dienststelle leistete die 26-Jährige körperlichen Widerstand gegen die Maßnahmen.

Aufgrund ihres Verhaltens wurde sie im weiteren Verlauf in eine Klinik verbracht.

Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wurde eingeleitet.

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