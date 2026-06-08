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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Drogenfund - Mann onaniert in Bundespolizeirevier

Stuttgart (ots)

Nachdem in der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.06.2026) bei einem 36 Jahre alten Mann eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden worden war, onanierte er kurze Zeit später im Bundespolizeirevier Stuttgart.

Zunächst kontrollierten Bundespolizisten den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit kurz vor Mitternacht am Hauptbahnhof Stuttgart, nachdem ein Zeuge beobachtet haben soll, wie der 36-Jährige augenscheinlich Betäubungsmittel konsumierte. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die eingesetzten Beamten eine kleine Menge Betäubungsmittel bei ihm auf, weshalb er zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle genommen wurde. Nach deren Abschluss setzte er seinen Weg fort. Gegen 03:30 Uhr urinierte der Beschuldigte schließlich vor das Revier, was wiederum von einem Reisenden bemerkt und der Bundespolizei gemeldet wurde. Auf der Wache entblößte sich der 36-Jährige und fing an, vor zwei Beamten zu onanieren.

Ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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