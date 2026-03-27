Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnhausbrand: hoher Schaden

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Donnerstagabend brannte ein Wohnhaus im Ortsteil Fockenberg-Limbach. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei arbeiteten Hand in Hand.

Gegen halb zehn am Abend wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die alleinige Hausbewohnerin, eine 69-Jährige, schaffte es rechtzeitig aus dem Haus. Sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde durch Rettungsdienst und Notarzt behandelt.

Das Gebäude brannte vollständig aus. Der entstandene Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Hunderttausende. Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz. Eine Evakuierung der umliegenden Häuser war nicht notwendig.

Das Feuer beschädigte auch eine Stromleitung, weshalb im gesamten Dorf vorübergehend der Strom abgeschaltet werden musste.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand der Untersuchung ist auch die Brandursache. |kle

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