Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Auseinandersetzung mit Sicherheitsdienst: Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.06.2026) leistete ein 34-Jähriger im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geriet der Verdächtige gegen 01:50 Uhr zunächst in eine verbale Streitigkeit mit dem Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn. Da er sich hierbei offenbar aggressiv gezeigt haben soll, wurde eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Auch im Rahmen der anschließenden Kontrolle durch die Beamten zeigte sich der deutsche Staatsangehörige unkooperativ und aggressiv. Als der Verdächtige während der noch laufenden polizeilichen Maßnahmen zu flüchten versuchte, musste er von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei leistete der 34-Jährige aktiven körperlichen Widerstand und beleidigte zudem die Beamten. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der Verdächtige zunächst zur Dienststelle verbracht und nach deren Abschluss wieder auf freiem Fuß belassen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung wurde eingeleitet.

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