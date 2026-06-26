Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verfolgungsfahrt in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 26.06.2026, um 00:40 Uhr, wollten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Alfeld einen Pkw kontrollieren, welcher ihnen auf der Nordtangente (L485) stadtauswärts entgegenkam. Nach einem Wendemanöver der Polizeibeamten, mussten sie jedoch feststellen, dass sich der Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entfernte und augenscheinlich einer Kontrolle zu entziehen versuchte.

Der Pkw konnte sodann in der Nordstraße im Industriegebiet Limmer doch zum Anhalten gebracht und kontrolliert werden. Der 18-Jährige Fahrzeugführer aus Alfeld stand unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Aus diesem Grund wurde durch einen Arzt bei ihm eine Blutprobe entnommen. Da er zuvor versucht hatte sich einer Polizeikontrolle mit höchstmöglicher Geschwindigkeit zu entziehen, sich eine kurze Verfolgungsfahrt mit den Beamten lieferte und sich dabei grob verkehrswidrig verhielt, muss er sich nun einem Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennen verantworten. Zu diesem Zweck wurde sein Führerschein einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Der 18-Jährige befand sich im Übrigen noch in der Probezeit. Zu einem Verkehrsunfall ist es nicht gekommen.

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