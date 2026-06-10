Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß am Zebrastreifen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Unfall in der Ludwigsburger Straße am Dienstagvormittag (09.06.2026) haben sich eine 35 Jahre alte Frau schwere und ihre 4-jährige Tochter leichte Verletzungen zugezogen. Ein 77 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 11.30 Uhr in der Ludwigsburger Straße Richtung Zabergäustraße unterwegs. Nach der Durchfahrt des Kreisverkehrs auf Höhe Bottwarstraße stieß er mit der Frau und ihrem Kind zusammen, die den Fußgängerüberweg Richtung Drogeriemarkt überquerten. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

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