Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bockenem: Kennzeichendiebstahl - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). In der Zeit von Mittwoch, 24.06.2026, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 25.06.2026, 05:00 Uhr, kam es auf einem Firmengelände in der Masurenstraße in 31167 Bockenem zum Diebstahl beider Kennzeichenschilder (Hildesheimer Zulassung) eines geparkten Transporters.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

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