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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bockenem: Kennzeichendiebstahl - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). In der Zeit von Mittwoch, 24.06.2026, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 25.06.2026, 05:00 Uhr, kam es auf einem Firmengelände in der Masurenstraße in 31167 Bockenem zum Diebstahl beider Kennzeichenschilder (Hildesheimer Zulassung) eines geparkten Transporters.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zur Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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